بالفيديو.. امرأة تستبدل كرة ببطيخة وتلقيها على زوجها

متابعات(صدى):

نفذت امرأة مقلب مروع في زوجها ، كاد أن يتسبب في غصابته بشكل خطير .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أمسكت المرأة بكرة على شكل بطيخة وبدأت تلقيها نحو زوجها الذي كان يصدها برأسه ويعيدها إليها واستمرت على هذا الحال حتى آمن لها فاستبدلت الكرة ببطيخة حقيقية والتي تحطمت على رأس الرجل، الذي سقط أرضا نتيجة للسقوط.