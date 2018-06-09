” فيديو ” يرصد مشهد إقبال النساء على المدارس للحصول على رخص القيادة

نايف السالم(صدى):

تستمر مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة في جميع أنحاء المملكة، في إصدار رخص القيادة للنساء المتقدمات بطلبات الحصول عليها أو استبدال رخصهن الأجنبية، حتى يوم الخميس الموافق 30 / 9 / 1439هـ، والذي نوهت ” صدى ” عنه أمس الجمعة، بعنوان ” مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة تواصل إصدار الرخص للنساء ” .

وفي ذات السياق، نشرت المرور عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يبرز إقبال النساء للحصول على رخص القيادة بعدة مدارس.

وكان 22 مركزًا مروريًا على مستوى المملكة، قد بدأ منذ الثلاثاء الماضي، بتسليم النساء المتقدمات بطلب استبدال رخصهن الأجنبية بالرخص الجديدة.

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