” التقاعد ” توضح إمكانية تصفية الراتب الشهري وصرفه دفعة واحدة

عادل الحربي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن مدى إمكانية تصفية راتب التقاعد الشهري وصرفه دفعة واحدة، الأمر الذي طالب به البعض، حيث استبعدت ذلك مؤكدة أن النظام لا يسمح بذلك.

واستبعدت المؤسسة أيضًا إمكانية التنازل عن المعاش لشخص آخر، مبيّنة أن من بين حالات الإيقاف، بلوغ أحد الذكور من الأبناء سن 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة، وكذلك تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة.

فيما لفتت ” التقاعد ” ، إلى احتساب خدمات المجاهدين لأغراض التقاعد، مع إمكانية ضمها لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك بشرط وجود خدمة على مرتبة ثابتة.