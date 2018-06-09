نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق: ” الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، نجران ” ، وأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات ” جازان، عسير، الباحة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 46 – 32 .. أتربة مثارة.

– مكة المكرمة: 44 – 33 .. غائم جزئي.

– المدينة المنورة: 45 – 35 .. غائم جزئي.

– جدة: 37 – 31 .. غائم جزئي.

– الدمام: 49 – 32 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 34 – 27 .. غائم جزئي.

– أبها: 31 – 20 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 41 – 26 .. غائم جزئي.

– سكاكا: 44 – 31 .. أتربة مثارة.

– العلا: 46 – 31 .. عوالق ترابية.

– بريدة: 46 – 32 .. رياح نشطة.

– حائل: 42 – 30 .. رياح نشطة.

– الباحة: 32 – 23 .. أمطار رعدية.

– عرعر: 41 – 25 .. رياح نشطة.

– جازان: 38 – 31 .. سحب رعدية.

– نجران: 37 – 24 .. سحب رعدية.

– وادي الدواسر: 45 – 31 .. غائم جزئي.

– شرورة: 41 – 27 .. غائم جزئي.

– طريف: 37 – 22 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 36 – 27 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 41 – 31 .. سحب رعدية ممطرة.

– ينبع: 41 – 29 .. رياح نشطة.

– الأحساء: 47 – 32 .. رياح نشطة.

– بيشة: 39 – 27 .. غائم جزئي.

– الوجه: 32 – 28 .. رياح نشطة.

– رفحا: 45 – 29 .. رياح نشطة.

– القريات: 38 – 23 .. رياح نشطة.