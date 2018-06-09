بالفيديو.. الأغنية الرسمية لكأس العالم

نواف السالم(صدى):

نشر الفنان الأمريكي، نيكي جيم، على صفحته الشخصية على موقع ” يوتيوب ” ، ” الفيديو كليب ” الرسمي لأغنية كأس العالم.

حيث أدى ” نيكي ” الأغنية بمشاركة الممثل الأميركي ويل سميث، والفنانة الألبانية إيرا إستريفي، كما شارك في تصوير الفيديو لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينو.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الفيديو حظي بمئات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشره.