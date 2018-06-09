بالفيديو.. الأغنية الرسمية لكأس العالم
نشر الفنان الأمريكي، نيكي جيم، على صفحته الشخصية على موقع ” يوتيوب ” ، ” الفيديو كليب ” الرسمي لأغنية كأس العالم.
حيث أدى ” نيكي ” الأغنية بمشاركة الممثل الأميركي ويل سميث، والفنانة الألبانية إيرا إستريفي، كما شارك في تصوير الفيديو لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينو.
من الجدير بالذكر أيضًا أن الفيديو حظي بمئات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشره.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3290 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهي علي المستوي فهيا عمصرية بعدم مشاركة اي مغني او لاعب عربي و حسبي اللع عليهم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3854 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي عربي ياخت نجاة يشارك-
لو بيدهم منعومهم من المشاركه والحضور بهائياً