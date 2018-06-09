إغلاق قناة تلفزيونية مخالفة تبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض

حمود العنزي (صدى):

قامت وزارة الإعلام، بإغلاق قناة تلفزيونية مخالفة، تُبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض، مستغلة ترخيص قناة أخرى؛ وذلك خلال حملتها لتنظيف المحتوى.

حيث قررت الوزارة إغلاق القناتين وإحالة المتورطين للتحقيق، كما بدأت في اتخاذ إجراءات إيقاف بثها على النايلسات.