إغلاق قناة تلفزيونية مخالفة تبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض
قامت وزارة الإعلام، بإغلاق قناة تلفزيونية مخالفة، تُبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض، مستغلة ترخيص قناة أخرى؛ وذلك خلال حملتها لتنظيف المحتوى.
حيث قررت الوزارة إغلاق القناتين وإحالة المتورطين للتحقيق، كما بدأت في اتخاذ إجراءات إيقاف بثها على النايلسات.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3290 ] نشر منذ 2 ساعتين
شئ طيب و ربنا يعطيكم العافية بس لو ذكرتم اسمها كان احسن
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
مين هي القناتين .. بدون اسم .. يعني مثلا كانت تعمل فواحش !! .. مادام مافيه اسماء اذا الموضوع غير صحيح .. او اننا مازلنا كالاطفال … هسسسسسسسس عيب لا تسال حنا اعلم بمصلحتك .
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة
مين هي القناتين .. بدون اسم .. يعني مثلا كانت تعمل فواحش !! .. مادام مافيه اسماء اذا الموضوع غير صحيح .. او اننا مازلنا كالاطفال … هسسسسسسسس عيب لا تسال حنا اعلم بمصلحتك .