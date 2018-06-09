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إغلاق قناة تلفزيونية مخالفة تبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض

إغلاق قناة تلفزيونية مخالفة تبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض
حمود العنزي (صدى):

قامت وزارة الإعلام، بإغلاق قناة تلفزيونية مخالفة، تُبث عبر ” اليوتيوب ” من الرياض، مستغلة ترخيص قناة أخرى؛ وذلك خلال حملتها لتنظيف المحتوى.

حيث قررت الوزارة إغلاق القناتين وإحالة المتورطين للتحقيق، كما بدأت في اتخاذ إجراءات إيقاف بثها على النايلسات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3290 ] نشر منذ 2 ساعتين

شئ طيب و ربنا يعطيكم العافية بس لو ذكرتم اسمها كان احسن

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

مين هي القناتين .. بدون اسم .. يعني مثلا كانت تعمل فواحش !! .. مادام مافيه اسماء اذا الموضوع غير صحيح .. او اننا مازلنا كالاطفال … هسسسسسسسس عيب لا تسال حنا اعلم بمصلحتك .

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة

مين هي القناتين .. بدون اسم .. يعني مثلا كانت تعمل فواحش !! .. مادام مافيه اسماء اذا الموضوع غير صحيح .. او اننا مازلنا كالاطفال … هسسسسسسسس عيب لا تسال حنا اعلم بمصلحتك .

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