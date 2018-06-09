قبل أيام من العيد.. الشؤون الإسلامية تمنع إقامة الولائم والمعايدات داخل المساجد

سالم المطيري(صدى):

قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، منعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرع منطقة القصيم، إقامة المعايدات والولائم وغيرها من الاجتماعات داخل مساجد وجوامع القصيم في الأعياد، مرجعة الأسباب في ذلك إلى روائح الأطعمة وبقاياها التي تعلق في المساجد وفرشها. ‎

جاء ذلك في تعميم صدر عن الوزارة، بيّنت فيه أنه لوحظ انتشار ظاهرة المعايدات والولائم في الأعوام السابقة داخل المساجد والجوامع صباح العيد، معتبرة ذلك مخالفة وإضرار ببيوت الله وما تحتويه من فرش وغيره.