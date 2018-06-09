بالفيديو.. رأس ثعبان مقطوعة كادت تنهي حياة رجل

متابعات(صدى):

لدغت رأس أفعى مجلجلة مقطوعة ، رجل يٌدعى ” ميلو ساتكليف ” في يده اليمنى كاد أن يفقد حياته على إثرها .

وكان عانى ميلو من أعراض التسمم على الفور بدايةً من فقدان الرؤية إلى نزيف داخلي، بعد أن دخل سم الأفعى إلى مجرى الدم، وتمكن الأطباء من إنقاذه بعد ضخ 26 زجاجة مضادة للسموم في جسمه.

وقع الحادث المرعب عندما اكتشف ميلو وزوجته وجود أفعى طولها 1.2 متر في الفناء الخلفي لمنزلهما، واستخدم ميلو مجرفة للتخلص من رأس الأفعى، لكن عندما انحنى للإمساك بجسم الثعبان، انقضت الرأس المقطوعة عليه ونشرت سمها.

نقلت الزوجة ميلو إلى المستشفى على الفور، لكنه كان مريضًا خلال الرحلة ، وقال الأطباء إن الشخص العادي يحصل على جرعتين أو أربع من مضادات السموم، لكن ميلو احتاج إلى 26 جرعة.