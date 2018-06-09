طائرتان جديدتان من طراز ” ايرباص ” تنضم لأسطول الخطوط السعودية

علي القحطاني (صدى):

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصول طائرتين جديدتين من طراز ايرباص ” A320 ” ؛ وذلك تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول الخطوط السعودية.

وعن الطائرتين الجديدتين فهما رقم ” 22 و23 ” من مجموع 30 طائرة من ذات الطراز، وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها صيف عام 2015م.

حيث تستحوذ بموجبها ” الخطوط السعودية ” على 50 طائرة منها 20 طائرة أخرى من طراز ” A330-300 ” الإقليمية ذات الممرين، والتي اكتمل استلامها بوصول الطائرة الأخيرة منتصف شهر ديسمبر الماضي.

أما عن السعة المقعدية لطائرة إيرباص ” A320 ” ، تبلغ 144 مقعدًا، 12 منها لدرجة الأعمال و 132 مقعدًاً لدرجة الضيافة.