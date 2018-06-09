36 حكما من ستة اتحادات قارية يقودون مباريات كأس العالم 2018 بروسيا

ماجد محمد(صدى):

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) أنه أسند قيادة مباريات كأس العالم 2018 التي ستنطلق الخميس المقبل في روسيا إلى 36 حكماً تم اختيارهم من ستة اتحاداتٍ كرويةٍ قارية تابعةً للفيفا .

ومن المقرر أن يشارك أكبر عدد من الحكام في كأس العالم من أوروبا التي سيمثلها 10 حكام، و ستة حكام من قارات: “آسيا، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية”، بينما سيشارك من أوقيانوسيا حكمان فقط .

وبرز اسم الحكم الأوزبكي رافشان إرماتوف على قائمة الحكام المشاركين في روسيا 2018م، حيث قاد 9 مباريات في كأس العالم أي أكثر من أي حكم آخر في تاريخ البطولة.

وكانت أول مباراة أدارها الأوزبكي في كأس العالم هي المباراة الافتتاحية لنسخة 2010م بين جنوب أفريقيا المستضيفة والمكسيك ، بعدها أدار أربع مباريات في نفس النسخة، بما فيها مباراة نصف النهائي بين هولندا وأوروغواي ، قبل أن يدير أربعة أخرى في مونديال البرازيل 2014، ليتقدّم على الحكم الفرنسي جويل كينيو، والمكسيكي بينيتو أرخونديا، والأوروغواني خوخي لاريوندا الذين سبق أن أدار كل منهم 8 مباريات في المونديال .