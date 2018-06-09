حادث تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت مدينة الطائف، صباح اليوم السبت، حادث تصادم وقع على طريق الرميدة مقابل الجامعة، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 3 أشخاص، وتراوحت الإصابات ما بين الخطيرة والمتوسطة، حيث ورد بلاغًا لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة ١:٣٤صباحًا، أفاد بوقوع الحادث.

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، عن تفاصيل الحادث، موضحًا أن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ من العمليات الموحدة، وعليه، سارعت بتوجيه أربع فرق إسعافية لموقع الحادث، وتبيّن وقوع أربع اصابات، كانت خطيرة في معظمها، فيما عدا حالة واحدة تعرضت لإصابات متوسطة.

وأشار ” الثبيتي ” ، إلى أنه قد لفظت حالتان منهم أنفاسهما الأخيرة إثر الحادث، فيما تم التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، لافتًا إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.