” الصحة ” عن فيروس نيباه: لم نسجل أي حالات إصابة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الصحة، منذ أسبوع، على متابعتها المستمرة مع منظمة الصحة العالمية حول ما يتعلق بفيروس ” نيباه ” الموجود في ولاية ” كيرلا ” الهندية، والذي نشرته ” صدى ” يوم الأحد بتاريخ 3/6/2018 بعنوان ” الصحة تؤكد على متابعتها المستمرة حول ما يتعلق بفيروس نيباه ” .

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس ” نيباه ” في المملكة، حتى تاريخ أمس الجمعة.

حيث أبانت الوزارة أنها سجلت أخيرًا حالات إصابة بولاية ” كيرلا ” بالهند، قائلة: ” ننصح المسافرين لهذه الولاية بأخذ الحيطة ” .

كما أشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات مرتبطة في السفر من وإلى الهند.

يُذكر أن فيروس ” نيباه ” هو فيروس حيواني المنشأ، ينتقل من خفافيش الفاكهة، وهي الحاضن الطبيعي للفيروس ومنها ينتقل إلى الخنازير، لتنتقل العدوى بعدها للبشر المخالطين في بيئته.

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