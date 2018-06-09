بالفيديو.. 3 أسباب لرفض طلب القروض العقارية التمويلية من المؤسسات

علي القحطاني (صدى):

يتعرض الكثير من المواطنين المتقدمين لطلب قروض عقارية تمويلية من المؤسسات والبنوك إلى رفض طلباتهم، دون معرفة السبب وراء هذا الرفض.

وكشف المشرف على برنامج الإسكان مروان زواوي، أسباب رفض 85% من طلبات المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى عدم توفر المنتجات السكنية التي يرغبها المتقدم، أو جهة العمل إذا كان في القطاع الخاص.

كما أوضح ” زواوي ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا 2030 ” على فضائية ” روتانا خليجية “”، أنه في حالة وصول عمر المتقدّم إلى 45 سنه، خاصة إذا كان في القطاع العسكري، يعقد ذلك من حصوله على القروض العقارية بسبب قربه من التقاعد المبكر.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت البحث عن تقنيات بناء جديدة تساعدها على إنجاز المطلوب في أسرع وقت ممكن، والتقليل من وقت البناء وتكلفته، وتكون الجودة فيها أعلى من طرق البناء التقليدية، لافتًا إلى أن طرق البناء التقليدية تستغرق من 24 إلى 36 شهرًا، ويسعى برنامج الإسكان لتقليصها إلى فترة أقل تتراوح بين 6-12 شهرًا.

كما لفت إلى أن الوزارة تسعى لتوفير وحدات سكنية مناسبة للأسرة السعودية مثل الشقق والفلل والدوبلكس والتاون هاوس، بأسعار تتراوح من 250 إلى 750 ألفًا، والتي سيتم توفيرها بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.