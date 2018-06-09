حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، الجوف ، نجران ) و أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم /ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط , وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الشمالي, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.