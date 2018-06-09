الرائد يتعاقد مع ” الزبيدي ” بالإعارة

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الرائد، اليوم السبت، إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب النادي الأهلي علي الزبيدي، على سبيل الإعارة من ناديه حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت إدارة النادي أن رئيس الرائد الأستاذ فهد بن محمد المطوع، تكفل بالصفقة التي تمت بحضور وكيل أعمال اللاعب تركي الدهام.

كما تقدم رئيس النادي ” المطوع ” بالشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي ممثله في رئيسها الأستاذ ماجد النفيعي على تعاملهم واحترافيتهم خلال فترة المفاوضات، متمنيًا التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مه الرائد.