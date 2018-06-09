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لحظة سقوط الوافد المنتحر من سطح المسجد الحرام

لحظة سقوط الوافد المنتحر من سطح المسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

بعد تأكيد واقعة قفز وافد من سطح المسجد الحرام إلى صحن المطاف ووفاته في الحال والتي تابعتها ” صدى ” خلال الساعات الماضية، وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط الوافد المنتحر من الأدوار العلوية للمسجد.

وظهر في مقطع الفيديو لحظة إقدام الوافد على الانتحار، حيث وقف أعلى سطح المسجد الحرام راميًا نفسه إلى أسفل في لحظات معدودة، وسط حالة من الذهول والصراخ للمعتمرين.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أكدت على وقوع الحادث عند الساعة ٩:٢٠ من مساء اليوم، لافته إلى أنه جار استكمال إجراءات الاستدلال والتعرف على هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وليش تروع خلق الله.
تبغى تنتحر روح في الصحراء لحالك وانتحر لحالك بالهنا والشفا.
ناس غريبه! يفكر ان التاريخ راح يسجل اسمه.

[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 1 ساعة

استعيذوا بالله من الهم والغم والحزن وضيق الصدر…. فهذه اسلحة الشيطان ليدفع بها الإنسان للأنتحار…
والحمد لله الذي نجى عباده المطوفين ببيته من سقوطه

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 56 دقيقة

في نظرهم انه اذا مات في مكة للجنة وهذه عقيدة بعض اهل القرى في الدول

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