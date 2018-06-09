نجمات مسرحية (بنات السوشيال) انتظرونا ايّام العيد بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

بحضور نجمات وعدداً من الفنانين والإعلاميين أقامت لمسة المجموعة حفل افطار بحضور عدداً من الفنانين والإعلاميين في فندق بيريرا.

حيث قدم الفنان عبدالله العامر بعد ترحيبه بالضيوف والمشاركين نبذة عن المسرحية التي سيشهدها مسرح جامعة دار العلوم ضمن فعاليات العيد لأمانة منطقة الرياض إبتداءً أول أيام العيد ولمدة ثلاث أيام من الساعة التاسعة مساءوحتى الحادية عشر حيث تدور فكرة المسرحية حول رؤية المملكة في تمكين المرأة ومنحها كامل حقوقها في شتى المجالات .

ويقدم المسرحية “بنات السوشيال” عدد من نجمات الدراما تتقدمهم الفنانة فخرية خميس وأميرة محمد وبإخراج أغادير السعيد و في الشرقاوي ونوال الماس ومناير وإسراء عبدالعزيز حيث عبرت الفنانة القديرة فخرية خميس عن سعادتها باستمرارية العروض المسرحية ايّام العيد .

“والجدير بالذكر ان المسرحية نسائية والدخول مجاناً .