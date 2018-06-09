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بالفيديو .. ” أحد” يتعاقد رسميًا مع المدرب فرانسيسكو آرسي بحضور آل الشيخ

بالفيديو .. ” أحد” يتعاقد رسميًا مع المدرب فرانسيسكو آرسي بحضور آل الشيخ
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أحد عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الباراجوياني ” فرانسيسكو آرسي” بشكل رسمي، ومن المقرر أن يقود “آرسي” الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل و لمدة عام.

و غرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التدوين الصغير ” تويتر” : ” بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تم قبل قليل التوقيع مع فرانسيسكو آرسي ليكون مدرباً لنادي أحد مبرووك لنادينا” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدرب نادي احد الباراجوياني فرانسيسكو آرسي هل هو من نفس جنسية مدرب نادي النصر المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو

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