بالفيديو .. ” أحد” يتعاقد رسميًا مع المدرب فرانسيسكو آرسي بحضور آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أحد عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الباراجوياني ” فرانسيسكو آرسي” بشكل رسمي، ومن المقرر أن يقود “آرسي” الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل و لمدة عام.

و غرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التدوين الصغير ” تويتر” : ” بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تم قبل قليل التوقيع مع فرانسيسكو آرسي ليكون مدرباً لنادي أحد مبرووك لنادينا” .