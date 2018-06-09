بالفيديو.. انطلاق أول مشروع سكني في العالم ثلاثي الأبعاد

امستر دام(صدى):

شهدت مدينة أيندهوفن الهولندية ، انطلاق أول مشروع سكني يُبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم ، والذي يتكون من 5 منازل، وستطبع خرسانتها بعناية، على يد باحثين من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة هوبين آند فان ميرلو.

وسيكون المنزل الأول من طابق واحد يتكون من ثلاث غرف، وتبلغ مساحته 1000 قدم مربعة، في حين ستكون الوحدات الأربع الأخرى متعددة الطوابق .

وتظهر الصور الأولية للمشروع، أن المنازل ستكون بأشكال ملتوية، استنادًا إلى كتل غير منتظمة في المحيط الأخضر.

ويأمل المصممون أن يُبرز المشروع، الفوائد البيئية المتحملة للخرسانة ثلاثية الأبعاد المطبوعة على صناعة البناء.