وكالة المسجد النبوي تقدم بطاقات خاصة للمعتكفين من ذوي الهمم العالية

نايف السالم(صدى):

أصدرت إدارة الخدمات الاجتماعية ممثلة بوحدة ذوي القدرات الخاصة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, بطاقات خاصة لدخول المعتكفين من ذوي الهمم العالية للمواقع المخصصة لهم, لتوفير الراحة وتسهيلها لهم في تنقلهم بالمسجد النبوي.

وبين مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار, أنه تسهيلاً لهذه الفئة تم تقديم بطاقات خاصة لدخولهم للمواقع الخاصة بهم في السطح الغربي بجوار سلم رقم 6 من المسجد النبوي، بالإضافة إلى تهيئة جميع الخدمات لهم من مصاحف بعدة لغات وبطريقة برايل وتسهيل وصول الوجبات وتقديم الدروس العلمية لهم.