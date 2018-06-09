شرطة الشرقية تنفي إشاعة مقتل ” إمرأة عجوز ” على يد خادمتها بالأحساء

عادل الحربي(صدى):

نفت شرطة الشرقية الإشاعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن مقتل امرأة ثمانينية على يد خادمتها في محافظة الأحساء.

وصرح العقيد زياد الرقيطي ، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن أمن الأحساء تابع مساء الخميس الماضي بلاغًا بوفاة ثمانينية تقيم بمفردها، حيث تبين أن خادمتها ترقد منذ الأحد الماضي في مستشفى الصحة النفسية.

وأفاد أن المختصين باشروا الانتقال برفقة الطبيب الشرعي إلى الموقع، وتم معاينة جثمان المتوفاة ونقله إلى المستشفى لاستكمال فحوصات الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ذلك.