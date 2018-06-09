بالفيديو.. إنسان الغاب يواجه جرافة حاولت تحطيم الأشجار

جاكرتا(صدى):

هاجم حيوان ” إنسان الغاب ” في مشهد صادم ، جرَّافة لمنعها من تحطيم الأشجار في إندونيسيا.

وحيث نشرت الجمعية العالمية للرفق بالحيوان مقطع فيديو ، ظهر به الحيوان يحاول مواجهة جرافة تقطع الأشجار، حيث تمكن فريق من الجمعية من إنقاذه في النهاية.

وذكرت التقارير أن عدد الحيوانات انخفض بنسبة أكثر من 50 % على مدار السنوات الستين الماضية، حيث أصبح هذا المشهد يتكرر في إندونيسيا وتسببت إزالة الغابات في تضور الحيوانات جوعا وموتها.

وتهدف الجمعية إلى مساعدتها في زراعة الأشجار وإعادة بناء موطن وحماية حيوانات إنسان الغاب.