الجوازات تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

واس(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إدارات جوازات المناطق والمحافظات بالمملكة تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1439هـ ، حيث سيتم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين وإنجازها في جميع إدارات جوازات مناطق ومحافظات المملكة من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك ، ومن الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً خلال أيام عيد الفطر.

وتقدم المديرية العامة للجوازات في جميع إدارات جوازات المناطق والمحافظات خدماتها طيلة إجازة عيد الفطر المبارك لتلك الحالات.

وبينت المديرية العامة للجوازات أن العمل في إدارات الجوازات بالمنافذ الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية مستمر على مدار 24 ساعة .

وأكدت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة ” أبشر ” عبر خدمة ” واصل ” أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وحثت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين للإستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم ) التي يمكن عن طريقها إنجاز معظم الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة التقليدية ، وبالإمكان مراجعة إدارات الجوازات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك في الحالات الطارئة .