بالصور.. إخلاء سوق السلام بجدة إثر اندلاع حريق

نايف السالم(صدى):

شهد سوق السلام مول بجدة، مساء أمس، اندلاع حريق في المولد الاحتياطي للسوق؛ دون وقوع إصابات.

وسارعت فرق الدفاع المدني بإخلاء السوق، وانقاذ 3 أشخاص محتجزين داخل ثلاثة مصاعد وأربعة آخرين كانوا محتجزين داخل المحلات التجارية بعد توقف الأبواب الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وفي التفاصيل قال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة، أنه فور تلقيه بلاغاً من مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة عن اندلاع حريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مركز السلام مول بجدة، على الفور توجهت فرق إطفاء وإنقاذ وعربات إنارة وفرق مساندة لمنطقة الحادث.

وتابع : ” نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي توالت البلاغات من داخل المركز عن وجود احتجازات، إما خلف أبواب المحلات التجارية أو داخل المصاعد في أجواء يسودها الظلام ما عدا بعض الممرات التي بها إضاءة فيها كشافات الشحن الذاتية للعمل في ظل الانقطاع لمصدر الكهرباء ” .

واستكمل: ” مع وصول الفرق تم مباشرة إخماد الحريق عن طريق فرق الإطفاء في أحد المولدات الكهربائية الاحتياطية للمركز وامتد لبعض العدادات المجاورة مما ترك آثاراً طفيفة عليها، ومزامنة مع عمليات الإطفاء شرعت فرق الإنقاذ في تمشيط المركز التجاري وإخلائه من كافة المتسوقين الضئيل عددهم عطفاً على توقيت الحادث ” .

وبين سرحان أنه تم إعادة التيار الكهربائي للمركز دون وجود أي خطورة.