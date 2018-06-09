مكالمة هاتفية بين خادم الحرمين الشريفين وملك الأردن تؤكد على عمق العلاقات

نايف السالم(صدى):

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، بإجراء اتصالًا هاتفيًّا، مساء الجمعة، بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ركّز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، والملك عبدالله خلال الاتصال، على الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.