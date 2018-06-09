بالصور .. ننشر مواقع عمل مكاتب الأحوال المدنية بالمملكة في إجازة عيد الفطر

نايف السالم(صدى):

ألزمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عددًا من الإدارات والمكاتب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك لإنجاز الأعمال الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها، كحالات الولادة والوفاة.

وصرح محمد بن جاسر الجاسر المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، بقدرة المواطنين والمقيمين مراجعة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية المكلفة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك في الحالات الطارئة فقط، كاستخراج شهادات الميلاد والوفاة التي تستوجب ذلك.

وأضاف ” الجاسر ” أن مدة إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، كحالات الولادة والوفاة وغيرها، تقديرًا لظروف المواطنين والمقيمين، وعدم حملهم على المراجعة خلال العطلة لتسجيل واقعاتهم.