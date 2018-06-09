الحلاقون يضعون الرجال في مأزق قبل عيد الفطر.. ومواطنون يطالبون بحل
تأتي غالبًا الأعياد والمناسبات السعيدة وهي تحمل في طياتها مظاهر سيئة تؤثر بشكل سلبي على المواطنين ، ومن بين تلك المظاهر ارتفاع الأسعار الغير مبرر للخدمات والسلع .
وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، وكعادتهم وضع الحلاقين الرجال في مأزق كبير بزيادة أسعارهم 200%، لاستغلال الإقبال الكثيف الذي يكون بالتزامن مع الأعياد.
ويسير أصحاب مغاسل المركبات ومغاسل الملابس على خطى الحلاقين حيث تعتبر هذه الأيام هي موسم لهم لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
وفي مشهد أثار غضب المواطنين فرض الحلاقين مبلغًا تحت مسمى ” التأمين ” ؛ حيث طالبت الزبائن بالحجز بـ 130 ريالا للشخص الواحد شاملًا حلاقة الذقن والرأس وتنظيف للبشرة؛ لضمان قدومه.
وفي هذا السياق طالب عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الجهات الرقابية ؛ للسيطرة على رفع الأسعار.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 ساعة
وين 130 انا احلق شعر و ذقن 20 ريال فقط
abdul[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذه اسعار الموسم. الطيران يرفع السعر في الصيف لغاية ٥ اضعاف. وكذا الفنادق وغيرها التي تعتمد شغلها علي مواسم معينة. ايش معني وقف التذمر علي الحلاقين دون غيرهم. . المبلغ اللي بيتقاضوها لا تسوي المهنة ومخاطرها. حلال عليهم.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 15 دقيقة
والله انا دايم احلق شعر ودقن وبخار وصنفره ما يوصل المبلغ 60ريال وش 130ريال
كل عام والشعب السعودي والامه الاسلاميه بالف خيييير