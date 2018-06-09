الحلاقون يضعون الرجال في مأزق قبل عيد الفطر.. ومواطنون يطالبون بحل

علي القحطاني(صدى):

تأتي غالبًا الأعياد والمناسبات السعيدة وهي تحمل في طياتها مظاهر سيئة تؤثر بشكل سلبي على المواطنين ، ومن بين تلك المظاهر ارتفاع الأسعار الغير مبرر للخدمات والسلع .

وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، وكعادتهم وضع الحلاقين الرجال في مأزق كبير بزيادة أسعارهم 200%، لاستغلال الإقبال الكثيف الذي يكون بالتزامن مع الأعياد.

ويسير أصحاب مغاسل المركبات ومغاسل الملابس على خطى الحلاقين حيث تعتبر هذه الأيام هي موسم لهم لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.

وفي مشهد أثار غضب المواطنين فرض الحلاقين مبلغًا تحت مسمى ” التأمين ” ؛ حيث طالبت الزبائن بالحجز بـ 130 ريالا للشخص الواحد شاملًا حلاقة الذقن والرأس وتنظيف للبشرة؛ لضمان قدومه.

وفي هذا السياق طالب عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الجهات الرقابية ؛ للسيطرة على رفع الأسعار.