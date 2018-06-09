بالصور .. طلال اللهيبي يشارك كشافة ” تعليم الطائف ” في خدمة المعتمرين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفاعل المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، مع كشافة تعليم الطائف في برنامج خدمة ضيوف بيت الله الحرام، ضمن برنامج ” بادر ” الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة.

واستقبل اللهيبي الكشافين المشاركين في مقر المركز، مُقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة، ومثمّنًا ما يقدمونه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك الكشافين في مشروع تفطير الصائمين وتنظيم دخول المعتمرين للمسجد الحرام.

وعبر اللهيبي عن أهمية الدور الفاعل للكشافة في تأصيل العمل التطوعي وإظهار الصورة المشرفة لأبناء هذا الوطن في خدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن خمسة قادة و14 كشافًا يمثّلون مركز ” بادر ” لخدمات ضيوف الرحمن، قد تم توجيههم لساحات الحرم المكي للمشاركة في إفطار الصائمين وتنظيم وتسيير المعتمرين داخل المسعى وساحات الحرم وقت أداء صلاة التراويح، بالتعاون مع رجال الأمن.