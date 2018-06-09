اخماد حريق بمنزل ببارق عسير دون إصابات

محمد بن طحيطح(صدى):

شهدت محافظة بارق، اليوم الجمعة، اندلاع حريق بأحد المنازل المكون من واحد بقرية العرام، دون وقوع إصابات.

و باشر مدني بارق الحريق؛ حيث انحصر في غرفة مساحتها 4×4 ممتدًا إلى جزء من مطبخ المنزل مع أسوداد كربوني نتيجة لتوابع الحريق .

ونجحت فرق الدفاع المدني في اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن المعاينة أثبتت أن السبب وراء الحريق التماس كهربائي بتمديدات وقاطع مكيف الغرفة.