أمطار خفيفة وغبار على المدينة المنورة ونجران

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سقوط الأمطار الخفيفة على المدينة المنورة، بالإضافة لموجة غبار تضرب نجران.

وعن الأمطار قالت الهيئة، إنها قد تتخللها سحب رعدية، مشيرة إلى أن الحالة المتوقعة تستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد السبت وتشمل الحالة المدينة وينبع النخل ومحافظة بدر والعيص.

وعلى جانب أخر حذرت من الطقس الغير مستقر بنجران؛ حيث أوضحت أن المنطقة ستشهد نشاط في الرياح السطحية وغبار كثيف يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حيث تتعرض مناطق نجران والخرخير وشرورة لهذه الحالة.

ويبدأ الطقس غير المستقر في تمام الساعة الواحدة صباح يوم غد السبت وحتى الحادية عشرة صباحًا.