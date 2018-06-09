” قياس ” يفتح باب الترشح لجائزة التميز البحثي والتطوير 2018

واس(صدى):

دعا المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم، الباحثين والباحثات في مجال القياس والتقويم محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً للمشاركة في جائزة قياس للتميز البحثي والتطوير في دورتها الحالية لعام 2018م.

وأوضح المركز أن الجائزة تهدف إلى دعم الباحثين والإسهام في تعزيز الأبحاث العلمية وتطويرها في مجال القياس والتقويم، مبيناً أن الجائزة تتكون من فرعين رئيسين هما، أولاً : البحوث والإصدارات العلمية في مجال القياس والتقويم، مثل: الكتب المنشورة، والأبحاث المحكمة، ورسائل الدكتوراه، ثانياً: التطبيقات والممارسات المتخصصة في القياس والتقويم، مثل: تطبيقات تنمية المهارات وقياسها، والتطبيق لمفاهيم القياس والتقويم في مجال البحوث، والممارسات الأفضل في تطبيق أساليب التقويم.

وأشار المركز إلى أن قيمة الجائزة 100 ألف ريال في مجال البحوث والإصدارات العلمية، والجائزة الأخرى 100 ألف ريال في مجال التطبيقات والممارسات المتخصصة.

وللمشاركة والاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها يمكنك زيارة صفحة الجائزة على موقع قياس من هنا.. علماً أن 15يوليو هو آخر موعد للترشح.