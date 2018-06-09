مجلس العموم يحمل روسيا مسؤولية أمن وسلامة مشجعي بريطانيا

نواف السالم(صدى):

أبدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، اليوم الجمعة، مخاوفها من إمكانية تعرض البريطانيين لمضايقات عنصرية أكبر وأعمال عنف خلال نهائيات كأس العام لكرة القدم، وخاصة في المدن والأيام التي لا يلعب فيه المنتخب الإنجليزي.

وناشدت اللجنة في تقريرها، مشجعي المنتخب الإنجليزي إلى ضرورة التزام اليقظة والحذر ومعرفة كيفية التعامل مع الأخطار، محملة السلطات الروسية مسؤولية أمن وسلامة المشجعين.

وشدَد التقرير على أهمية أن توفر وزارة الخارجية البريطانية عبر سفارتها وقنصلياتها في روسيا كل الإمكانيات التي تسمح بالاستجابة لأي حالات طارئة خلال نهائيات كأس العالم .

ويُذكر أن تحذير لجنة الشؤون الخارجية، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو ولندن تدهورا كبيرا منذ محاولة اغتيال العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في بريطانيا مطلع مارس الماضي.

وكانت قد اتهمت الحكومة البريطانية صراحة الكرملين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وتطورت الأزمة إلى أن تبادلت لندن وحلفاؤها الغربيون مع موسكو طرد عشرات الدبلوماسيين.

وعزَزت السلطات البريطانية منذ أبريل الماضي إجراءات اعتماد الدبلوماسيين الروس، ووضعت تدابير لمنع تنقل أموال الأثرياء الروس بسهولة عبر مركز لندن المالي.

جدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 ستنطلق يوم الخميس المقبل، فيما سيخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الأولى يوم 18 يونيو ضد نظيره التونسي.