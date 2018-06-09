وزارة الصحة تنصح المعتمرين بنظافة الطعام منعًا للنزلات المعوية

علي القحطاني(صدى):

ناشدت وزارة الصحة، المعتمرين بالحذر من الإصابة بالنزلات المعوية، أثناء أداء المناسك.

وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، بنصيحة إلى المعتمرين جاء فيها: ” أخي المعتمر، للوقاية من النزلات المعوية، احرص على سلامة ونظافة الطعام الذي تأكله ” .

ويُعتبر تلوث الأطعمة أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالنزلات المعوية، فضلًا عن فيروس الروتافيرس، وبكتيريا الأمعاء: كامبيلو باكتر – شيجيلا – سالمونيلا – الكوليرا ، وطفيليات الأميبا – الجيارديا – كريتبوسبوروديام ، وتتزايد احتمالات الإصابة بالإسهال والنزلات المعوية في الزحام، وتلوث الأطعمة، وانتشار الذباب، ونقص الثقافة الصحية.

وتحرص رئاسة شؤون الحرمين وباقي الجهات ذات الصلة على مواصلة أعمال النظافة أثناء مواسم العمرة يوميًّا على مدار الـ24 ساعة.