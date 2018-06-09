بالفيديو.. حالة ولادة غريبة لماعز أشبه بحيوان السيكلوب الأسطوري

نيودلهي(صدى):

شهدت قرية هندية حالة ولادة غريبة لماعز دمجت عيناها في عين واحدة واسعة بمنتصف رأسها لتتحول إلى ما يشبه حيوان السيكلوب الأسطوري.

وظهرت الماعز الأم في فيديو متداول وهي تعامل وليدتها الصغيرة بحنان بالغ، فيما توافد العشرات على منزل الأسرة مالكتها اعتقادا أن لمس هذه الماعز الغريبة تجلب البركة.