الجهات الأمنية في الحرم تباشر حالة انتحار لمجهول

حامد العمري(صدى):

تباشر الجهات الأمنية بالمسجد الحرام الآن حالة انتحار لمجهول، قفز من الأدوار العلوية حتى صحن المطاف.

فيما لا تزال الجهات الأمنية – ممثلة في قوة أمن الحرم – تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة.

” صدى ” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.