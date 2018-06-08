الجهات الأمنية في الحرم تباشر حالة انتحار لمجهول
تباشر الجهات الأمنية بالمسجد الحرام الآن حالة انتحار لمجهول، قفز من الأدوار العلوية حتى صحن المطاف.
فيما لا تزال الجهات الأمنية – ممثلة في قوة أمن الحرم – تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة.
” صدى ” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48176 ] نشر منذ 49 دقيقة
المستعان باالله ,,
,, يفكر اذا انتحر في الحرم ، على طول للجنه ,,
,, وفيما اسمع ان البعض يرمي نفسه امام السيارات العابره ، بزعمه يحصل على فائدتين الأولى الجنه والثانيه ديته لمن هم وراءه ..
,, نسأل الله العفو والعافيه ويكفينا ويقينا شرهم ، ويفتح على بصائرهم ، ليعلموا ان فعلهم خطا والنتيجه عكس مايزعمون تماماً .. آمين ,,