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الجهات الأمنية في الحرم تباشر حالة انتحار لمجهول

الجهات الأمنية في الحرم تباشر حالة انتحار لمجهول
حامد العمري(صدى):

تباشر الجهات الأمنية بالمسجد الحرام الآن حالة انتحار لمجهول، قفز من الأدوار العلوية حتى صحن المطاف.

فيما لا تزال الجهات الأمنية – ممثلة في قوة أمن الحرم – تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة.

” صدى ” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48176 ] نشر منذ 49 دقيقة

المستعان باالله ,,

,, يفكر اذا انتحر في الحرم ، على طول للجنه ,,

,, وفيما اسمع ان البعض يرمي نفسه امام السيارات العابره ، بزعمه يحصل على فائدتين الأولى الجنه والثانيه ديته لمن هم وراءه ..

,, نسأل الله العفو والعافيه ويكفينا ويقينا شرهم ، ويفتح على بصائرهم ، ليعلموا ان فعلهم خطا والنتيجه عكس مايزعمون تماماً .. آمين ,,

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