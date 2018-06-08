النيابة: العبارات الخادشة للحياء على مواقع التواصل تعد جريمة تحرش

عادل الحربي(صدى):

حذرت النيابة العامة، اليوم الجمعة ، من عدة ممارسات تعد جريمة تحرش وفقًا لقانون مكافحة التحرش.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة: ذات مدلول جنسي/ تصدر من شخص تجاه آخر، تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء؛ تعد جريمة تحرش جنسي “.

يجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من اليوم الجمعة بدأ تطبيق نظام مكافحة التحرش، بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيقه.

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