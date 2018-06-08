مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة تواصل إصدار ” الرخص ” للنساء

واس(صدى):

تستمر مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة في جميع أنحاء المملكة، في إصدار رخص القيادة للنساء المتقدمات بطلبات الحصول عليها أو استبدال رخصهن الأجنبية، حتى يوم الخميس الموافق 30 / 9 / 1439هـ.

ويأتي مواصلة العمل في هذا الجانب، استمرارًا لإنجاز إجراءات النساء اللاتي أنهين فترة التدريب بنجاح، أو اللاتي تم تحديد مواعيد لهن لاستبدال رخصهن الأجنبية.

وكان 22 مركزًا مروريًا على مستوى المملكة، قد بدأ منذ الثلاثاء الماضي، بتسليم النساء المتقدمات بطلب استبدال رخصهن الأجنبية الرخص الجديدة، فيما شرعت أربع مدارس لتعليم القيادة بدءًا من أمس الخميس، بصرف رخص النساء اللاتي أنهين فترة التدريب بنجاح، ومن المقرر أن يتواصل العمل الأسبوع المقبل، لإنجاز إجراءات بقية الطلبات.