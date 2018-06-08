الفيفا يمنح حكام المونديال صلاحية طرد المنتخبات التي تمارس العنصرية

خالد البر(صدى):

ذكر موقع BBC الرياضي ان الفيفا فرض قوانين صارمة للتعامل مع اي تصرف عنصري خلال منافسات كاس العالم في روسيا.

وقال الموقع الانجليزي ان الفيفا منح حكام مونديال العالم صلاحية الغاء ايقاف المباريات في حال حصل اي تصرف عنصري سواء من اللاعبين او هتافات الجماهير، وياتي هذا الاجراء ضمن خطوات الفيفا لمحاربة العنصرية.

وكان الفيفا غرم المنتخب الروسي بسبب هتافات جماهيره في ودية فرنسا منتصف مارس الماضي.

من جهته حذر داني روز مدافع المنتخب الانجليزي في رساله وجهها لجماهير المنتخب الانجليزي من الانتهاكات العرقيه لانها فد تعصف بامال المنتخب وخروجه من البطوله.