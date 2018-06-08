المملكة تعلم بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قبل يوم من الإعلان

نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير إعلامية دولية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ المملكة بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل 24 ساعة من الإعلان عنه.

وأشارت التقارير، إلى أن ” ترامب ” طالب المملكة بالتدخل لضبط موازين السوق النفطي العالمي إذا ما نتج عن الانسحاب بعض الخلل.

وأفادت التقارير الدولية، بأن المملكة والولايات المتحدة حلفاء وتجمعهما علاقات استراتيجية وسياسية وثيقة؛ ما يفسر استعانة واشنطن بالرياض في ضبط سوق النفط العالمي.

من جانبها، أكدت المملكة أنها ملتزمة بالتدخل لضبط وتيرة الأسواق العالمية للنفط، خاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران، وكذلك أعربت عن استعداداتها لتغيير استراتيجيتها الإنتاجية الخاصة في الوقت الحالي.