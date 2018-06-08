تعرف علي التشكيلة الأساسية للأخضر قبل ودية ألمانيا
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي ” خوان بيتزي ” منذ قليل، عن التشكيلة الأساسية للاعبي المنتخب الأخضر خلال لقائه الودي الأخير مع ” المانشافت ” الألماني، والذي سينطلق على ملعب ” باي أرينا ” بمدينة ليفركوزن الألمانية، قبل نهائيات كأس العالم بروسيا.
وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
” حراسة المرمى: عبدالله المعيوف،
و الدفاع: ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عمر هوساوي،
وخط الوسط: عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري،
وفي الهجوم: فهد المولد ” .
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