تعرف علي التشكيلة الأساسية للأخضر قبل ودية ألمانيا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي ” خوان بيتزي ” منذ قليل، عن التشكيلة الأساسية للاعبي المنتخب الأخضر خلال لقائه الودي الأخير مع ” المانشافت ” الألماني، والذي سينطلق على ملعب ” باي أرينا ” بمدينة ليفركوزن الألمانية، قبل نهائيات كأس العالم بروسيا.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:

” حراسة المرمى: عبدالله المعيوف،

و الدفاع: ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عمر هوساوي،

وخط الوسط: عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري،

وفي الهجوم: فهد المولد ” .