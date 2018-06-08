العقوبة المتوقعة على منتحل صفة أمير سعودي بأمريكا

واشنطن(صدى):

تحت عنوان ” أمريكي ينتحل صفة أمير سعودي والمحكمة تدينه ” ، نشرت صحيفة ” صدى ” خبر عن هذا الشخص منذ أسبوع، فيما أوضح تقرير أمريكي الأحكام التي قد يواجهها هذا الشخص.

وكان أنطوني جينياك قد انتحل صفة أمير سعودي لمدة 20 عامًا، وحصل على هدايا ولوحات فنية ثمينة ومجوهرات باعتباره أمير، وهو الآن يواجه عقوبة حبس أقصاها 10 سنوات.

وأوضح التقرير أن حالات النصف التي يتهم في جينياك الذي يبلغ 47 عامًا من العمر وهو كولومبي الجنسية، تمتد منذ أكثر من 25 عامًا.

ونجح ” جينياك ” في خداع 26 ضحية على مستوى العالم، وربح 8 ملايين دولار والكثير من الهدايا الثمينة.

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