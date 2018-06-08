اللجنة الدائمة للفتوى توضح توقيت إفطار الصائم الراكب للطائرة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى، أنه إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر.

واستشهدت اللجنة بقوله ” تعالى ” : ” ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ” ، مضيفة أن هذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس.

وأضافت: ” وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها ” .