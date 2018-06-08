بالفيديو .. ” كابتن طائرة ” : نصائح للركاب عن إنغلاق الأذن

متابعات(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لكابتن طائرة يفسر سبب إنغلاق الأذن خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ” الكابتن ” ، أن السبب وراء الشعور بالتعب لمرضى الجيوب الأنفية أو المرضى بالمصابين بالأنفلونزا هو أن ضغط الهواء يقل في الكثافة كلما إرتفعنا عن سطح الأرض.

ونصح ” الكابتن ” ، الركاب والمواطنين بطريقة التعامل معه، بتحريك الفك السفلي في كافة الإتجاهات وهذا سيعمل على حل المشكلة وتخفيف الألم بشكل تدريجي.