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بالفيديو .. ” كابتن طائرة ” : نصائح للركاب عن إنغلاق الأذن

بالفيديو .. ” كابتن طائرة ” : نصائح للركاب عن إنغلاق الأذن
متابعات(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لكابتن طائرة يفسر سبب إنغلاق الأذن خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ” الكابتن ” ، أن السبب وراء الشعور بالتعب لمرضى الجيوب الأنفية أو المرضى بالمصابين بالأنفلونزا هو أن ضغط الهواء يقل في الكثافة كلما إرتفعنا عن سطح الأرض.

ونصح ” الكابتن ” ، الركاب والمواطنين بطريقة التعامل معه، بتحريك الفك السفلي في كافة الإتجاهات وهذا سيعمل على حل المشكلة وتخفيف الألم بشكل تدريجي.

 


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