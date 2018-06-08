” استئناف مكة ” تؤيد حكما بإلزام مرور الباحة بدفع 156 ألف ريال لمواطن

ْإبراهيم الزهراني(صدى):

أيَّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الإداري بالباحة بشأن إلزام مرور الباحة بتعويض مواطن أكثر من 156 ألف ريال.

وقضت المحكمة الإدارية بالباحة، بإلزام إدارة مرور المنطقة بدفع أكثر من 156 ألف ريال لمواطن، كتعويض عن حبسه لمدة 27 ساعة واحتجاز مركبته لمدة 1260 يومًا.

من جانبه، أوضح المواطن سعيد العمري أن الاحتجاز جاء على خلفية حادثة صدم مركبته المؤجرة لإحدى المؤسسات لسيارة تابعة للمرور؛ لذلك رفع دعوى ضد الباحة اعتراضًا على احتساب الخطأ بنسبة 100% على سائق مركبته، وكذلك طالب بتعويض.

كما وجه ” العمري ” اتهامًا لمرور الباحة باستغلال السلطات وعرقلة تسلمه لمركبته، التي بمثابة مصدر رزق له ولأسرته، فضلًا عن وجود ديونًا عليه بصك شرعي من المحكمة.