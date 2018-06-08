إيقاف قناتين مخالفتين عن البث بعد استغلال إحداهما ترخيص الأخرى

عادل الحربي (صدى):

في ظل الحملة القائمة من قبل وزارة الإعلام في تنظيف المحتوى وتطهير مواقع التواصل الجتماعي المختلفة ” تويتر، انستجرام، ويوتيوب ” ، واستدعاء عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

أعلنت وزارة الإعلام، اليوم الجمعة، ضبط قناة تلفزيونية تبث عبر موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” من الرياض، مستغله ترخيص قناة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق القناتين داخل المملكة وإحالة المتورطين للتحقيق والشروع في إجراءات إيقاف بثها على النايل سات، حارصه على عدم نشر اسم القناتين المخالفتين.

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