بالفيديو.. ملعب ” باى أرينا ” قبيل ودية الأخضر و المانشافت

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للقناة الرياضة، اليوم الجمعة، بموقع التدوين القصير ” تويتر”، مقطع فيديو لملعب ” باي أرينا ” وهو فى كامل جاهزيته قبل ساعات قليلة على إنطلاق المباراة الودية المرتقبة التي تجمع بين ⁧‎المنتخب الوطني⁩ و المنتخب الألماني.

وتعد هذه المباراة الودية الأخيرة ضمن جولة استعدادات المنتخب الأخضر، وقبل إنطلاق نهائيات كأس العالم بروسيا، والتي يستهلها الأخضر بالمباراة الإفتتاحية في البطولة ضد نظيره ” الروسي ” صاحب الأرض والتنظيم.