10 طرق ذكية تقلل مصروف مستحضرات التجميل

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن 10 طرق لم تفكّري بها من قبل تساعدك على تقليص إنفاقك لتوفّري المال لأمور أكثر أهمية، كشراء الأحذية مثلًا.

استخدمي مزيل الروائح الخاص بالرجال:

مستحضرات التجميل النسائية أغلى ثمناً من مستحضرات الرجال ، واختاري التركيبات الخالية من الروائح لكي لا تصبح رائحتك كالرجال.

حضّري أقنعة الوجه بنفسك:

أقنعة الوجه مهمّة جدًّا لتغذية البشرة وتنظيفها وترطبها، ولكنّها مكلفة. لذا ادخلي إلى مطبخك وحضّري قناع الوجه بنفسك من الموز واللبن والعسل.

استخدمي مستحضرات التبرّج حتّى النقطة الأخيرة:

امزجي الألوان التي توشك على الانتهاء لتحصلي على ألوان جديدة وتستفيدي منها أكثر ، واستخدمي فرشاة أحمر الشفاه لتتحكّمي بالكمية التي تضعينها.

الفازلين صديقك الجديد:

الفازلين مستحضر حافظ على وجوده منذ السبعينات. إنّه مستحضر تجميل أساسي متعدّد الاستعمالات: ترطيب البشرة، إزالة المكياج، تليين الجلد الجاف، بلسم للشفاه، يحوّل المسحوق إلى كريم لظلال العينين وللوجنتين، يجعل خدّيك يلمعان، واللائحة تطول.

اجعلي الشامبو يدوم لوقت أطول:

استفيدي أكثر من علب الشامبو والبلسم التي توشك على الانتهاء وأضيفي إليها القليل من الماء.

ابحثي عن منتجات متعدّدة الاستخدامات:

فبدل أن تشتري كريماً مرطّباً وواقياً من الشمس وكريم أساس ومصحّح للون كلّ على حدة، ابحثي عن كريمًا يقوم بكلّ هذه الوظائف. فتوفّرين المال والوقت والمساحة.

تعرّفي على زيت جوز الهند العضوي:

يمكنك شراء وعاء منه. يكون جامداً في الوعاء ولكنّه يصبح كالزيت حين يلامس بشرتك. ويمكنك استخدامه لتخفيف التجاعيد، لإزالة المكياج، لترطيب البشرة، كبلسم للشعر، وكريم لليدين. ويمكن استخدامه في الطهي أيضاً.

استخدمي شاي ” أيرل غراي ” :

لا حاجة لكريم حول العينين لإزالة الهالات السوداء. امسحي شاي “أيرل غراي” على وجهك لتهدّئي الاحمرار والانتفاخ واستفيدي من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي.

انسي كريم الحلاقة:

بلسم منخفض الثمن قد يفي بالغرض. ويمكنك تحضير كريم بنفسك من البلسم وزيت الأطفال وزيت جوز الهند وبعض الزيوت المعطّرة المفضّلة لديك.

تعلّمي البحث عن الحسومات:

ابحثي عن القسائم الشرائية وبطاقات الحسومات وخدمات الشراء على الإنترنت.