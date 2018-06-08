” نيمار ” يستفز ” رونالدو ” للرحيل عن الريال

ماجد محمد(صدى):

تابعت ” صدى ” قضية اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي ريال مدريد الإسباني، ومطالبة اللاعب بالرحيل عن النادي أو رفع راتبه السنوي، حيث نشرنا أمس الخميس، خبرًا بعنوان ” من بيريز لـ رونالدو: إما البقاء أو كسر العقد ” .

وفي إطار الأزمة المستمرة بين النادي واللاعب، كشفت صحيفة إسبانية أن هناك سببًا آخر وراء رغبة رونالدو في الرحيل بعيدًا عن الجانب المالي، وهو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار.

وأفصحت الصحيفة عن أن نيمار سببًا في رغبة اللاعب في الرحيل عن الملكي، بعد علمه بأن إدارة الريال ترغب في ضم اللاعب في صفقة قد تصل إلى 400 مليون يورو.

وقالت إن اللاعب يرى أن ” نيمار ” قد يسحب الأضواء منه، ويهدد خطورته في الملعب، لكون اللاعب البرازيلي يمتلك مهارات عالية.

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