بالفيديو.. لحظة طعن فتاة لأخرى في مشاجرة بينهما
شهدت إحدى قرى البرازيل ، واقعة مؤسفة ، حيث قامت فتاة بطعن أخرى بسلاح أبيض عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهما .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين فتاتين، حيث انهالا على بعضهما بالضرب المبرح واللكمات وشد الشعر، وفجأة أخرجت إحداهما سكينا من ملابسها وراحت تطعن الأخرى بطريقة وحشية وسط مشاهدة المواطنين العراك ولم يتدخل أحد لفضه.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 17287 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليها
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم