بالفيديو.. لحظة طعن فتاة لأخرى في مشاجرة بينهما

برازيليا(صدى):

شهدت إحدى قرى البرازيل ، واقعة مؤسفة ، حيث قامت فتاة بطعن أخرى بسلاح أبيض عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهما .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين فتاتين، حيث انهالا على بعضهما بالضرب المبرح واللكمات وشد الشعر، وفجأة أخرجت إحداهما سكينا من ملابسها وراحت تطعن الأخرى بطريقة وحشية وسط مشاهدة المواطنين العراك ولم يتدخل أحد لفضه.

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