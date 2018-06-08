بالفيديو.. ” احسان من الحرم ” يكشف معلومات جديدة حول المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

” احسان من الحرم ” .. ليس مجرد فيلم كعادة الأفلام التي نراها على شاشات التليفزيون يوميًا خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك، لكنه فيلم يستكشف المسجد الحرام ويكشف معلومات غير معروفة عنه للكثير، ليوضح لنا جهود القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين.

وكشف الفيلم الوثائقي ” احسان من الحرم ” المذاع على فضائية mbc للإعلامي أحمد الشقيري، عن الخدمات والتسهيلات المقدمة في الحرم المكي الشريف التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين؛ لتوفير كافة سبل الراحة والخدمة الممتازة للحجاح والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

واستعرض ” الشقيري ” في فيلمه الوثائقي بأسلوب علمي يخاطب العقول والقلوب مختلف جوانب الإحسان المتوفّرة في الحرم خدمةً للزائرين من عمليات التنظيف إلى التعطير والتبريد والتقنيات السمعية وحفظ الأمتعة وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة ماء زمزم وغيرها.

ومن جانبهم تفاعل المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع الفيلم بالتزامن مع فترة عرضه، مدشنين وسم ” احسان من الحرم ” ، لتنهال خلاله التغريدات بالشكر والتقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خدمة زوار بين الله الحرام.

وقال أحد المغردون ” جزى الله خير الجزاء حكومتنا الرشيدة على ما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وراحة الحجاج والمعتمرين والزوار، جهود عظيمة تُبهر كل من يراها وخدمات جليلة تجعل من يستفيد منها يرفع يده بالدعاء بالخير لجميع القائمين عليها ” .

كما طالب آخر الخطوط السعودية بترجمعة الفيلم لأكثر من لغة وعرضه على جميع الرحلات السعودية، ليعرف العالم أجمع بعظمة المملكة وجهودها الرائعة.